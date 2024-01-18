Оккупанты пытаются десантировать пехоту на одном из направлений фронта — Тарновское

За прошедшие сутки враг провел 38 боевых столкновений в операционной зоне "Таврия".

Оккупанты на Таврическом направлении усилили применение тяжелой техники для поддержки и десантирования пехоты.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. За три дня враг потерял 41 бронемашин, среди них 17 танков. Не прекращает авиаударов. Уже почти неделю ежесуточное их количество не опускается ниже 20. А вчера был зафиксирован 41 случай", — отметил он.

По его словам, за минувшие сутки враг провел 38 боевых столкновений и совершил 924 артобстрела.

Тарнавский добавил, что общие потери российских окупантов составили 385 человек и 57 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 12 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 13 автомобилей, 8 единиц спецтехники. Силы обороны Украины уничтожили 3 склада боеприпасов и 2 других важных объекта противника.

Напомним, мы публиковали видео, как выглядит сейчас Авдеевская промзона.

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