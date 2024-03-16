Оккупанты пытаются дестабилизировать оборонные линии ВСУ: ISW о подготовке РФ к новому наступлению

Российская оккупационная армия продолжит наступательные действия, чтобы дестабилизировать украинские оборонные линии. Кроме того, захватчики РФ готовятся к новому наступлению летом 2024 года.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

" Российские войска пытаются поддерживать темп своих наступательных операций по всей восточной Украине, пытаясь помешать украинским силам стабилизировать свои оборонные линии", — отмечают американские специалисты.

В ISW считают, что предоставление западной помощи безопасности будет играть решающую роль в способности Украины удержать территорию сейчас и отразить новые российские наступательные усилия в ближайшие месяцы.

Оккупанты особенно сосредоточены на продвижении как можно дальше к западу от Авдеевки Донецкой области — прежде чем украинские войска смогут установить в этом районе линию, которую будет труднее прорвать. Концентрацию армии РФ на Авдеевском направлении подтвердил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, российские войска производят ежедневные механизированные и пехотные атаки, пытаясь прорвать украинскую оборону.

"Хотя недавно украинским войскам удалось замедлить продвижение России к западу от Авдеевки, но нехватка материальных средств, вызванная задержками помощи Западу в сфере безопасности, похоже, вынуждает Украину направлять ограниченные ресурсы на критические участки фронта , что увеличивает риск российского прорыва на других менее обеспеченных участках". и делает линию фронта в целом более уязвимой, чем кажется, несмотря на нынешние относительно медленные темпы продвижения российских войск", — отмечают в отчете Института

Эксперты отмечают, что войска РФ будут продолжать использовать преимущества, которые дает владение инициативой на всем театре боевых действий. В частности, для динамичного перераспределения своих наступательных усилий этой весной и летом, вероятно, в надежде использовать возможные уязвимые украинские места.

В ISW отмечают, вероятно, россияне продолжают свои попытки прорыва до того, как тяжелые погодные условия и условия местности весной ограничат эффективные механизированные маневры по обе стороны линии. Поэтому специалисты говорят, что военные России намерены воспользоваться любыми достижениями, которые будут достигнуты в ближайшие недели, а также прогнозами о том, что украинские вооруженные силы могут быть еще хуже обеспечены летом этого года, чем сейчас.

Впрочем, в условиях получения западной помощи Украина сможет больше стабилизировать линию фронта и подготовиться к отражению российских наступательных действий.

"Хорошо обеспеченные украинские силы показали, что они могут помешать российским войскам достичь даже незначительных достижений во время широкомасштабных наступательных усилий. Нет никаких оснований сомневаться, что Украина сможет продолжить стабилизацию линии фронта и подготовиться к отражению наступательных усилий России в этом году летом, если нехватка материальных средств уменьшится", — добавили аналитики.

Впрочем, в отчете отмечают, что острая нехватка систем противовоздушной обороны и ракет, вероятно, резко снизит способность Украины защищаться от российских ударов как в тылу, так и на передовой в ближайшие недели, если не решить эту проблему быстро. В свою очередь, оккупанты в последнее время прилагают усилия, чтобы напрячь украинскую ПВО как в тыловых населенных пунктах, так и вдоль линии фронта.

"60-процентное уменьшение способности Украины поцеловать российские ракеты еще больше обострит эти проблемы с распределением сил и средств. По оценкам ISW, США остаются единственным непосредственным источником необходимых систем противовоздушной обороны, таких как Patriot", – говорится в обзоре.

Напомним, аналитики Институт изучения войны оценили заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако, что в украинской армии началась ротация частей и подразделений, которые находятся на передовой уже длительное время.

Читайте также: