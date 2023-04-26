Оккупанты пытаются изменить национальную идентичность украинцев: что они делают

Российские оккупанты завозят на захваченные территории граждан РФ разных национальностей. Они хотят изменить национальную идентичность украинцев.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Как стало известно, российские оккупанты завозят на захваченные территории лиц разной национальности — преимущественно малообеспеченных россиян из отдаленных регионов. Таким образом армия РФ пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированных регионов.

"Наиболее активно такие мероприятия проводятся в Луганской области. С этой целью правительством РФ инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного количества лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения", — подчеркнула Анна Маляр.

Заселению способствуют оккупационные администрации, которые обеспечивают немедленное размещение семей, трудоустройство, предоставление льготных кредитов и помогают развивать бизнес.

"В то же время местных жителей временно оккупированной территории Украины, особенно подозреваемых в проукраинских позициях, российские оккупанты под разными предлогами продолжают депортировать в РФ. Таким образом противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях", — отметила Маляр. .

Напомним, что в захваченной части Луганской области между наемниками из ППК "Вагнер" и представителями российской оккупационной армии произошла перестрелка из-за неудач на фронте.

Читайте также: