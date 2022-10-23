Оккупанты пытаются изолировать Херсон, оставив город без связи: что известно

Херсонцев просят по возможности уехать на подконтрольную Киеву территорию.

Российские оккупанты планируют оставить Херсон, где войска страны-террориста могут устроить провокации для обвинения украинской армии, полностью без связи, теле- и радиовещания, чтобы помешать местным передавать информацией Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным херсонского подполья, оккупационные войска демонтируют телекоммуникационное оборудование из телецентра. В частности, российский интернет-провайдер "Миранда" демонтировал центральный узел телерадиоцентра.

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В дальнейшем войска РФ планируют покинуть Херсон полностью без связи, теле- и радиовещания. Таким образом, россияне пытаются информационно изолировать Херсон. Захватчики хотят помешать партизанам передавать информацию ВСУ во время контрнаступательных действий.

"Центр национального сопротивления призывает херсонцев по возможности покинуть ТОТ и выехать на подконтрольную Киеву территорию", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 22 октября во временно оккупированном Херсоне начались перебои с Интернетом. Отключение интернета происходит на фоне призывов оккупационных властей эвакуироваться из Херсона.

Ситуация в Херсонской области

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты придумали, что такой "теракт" планируют ВСУ.

Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

Аналитики Института изучения войны (ISW) также предупредили, что оккупанты могут атаковать Каховскую ГЭС и обвинить в этом ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Если оккупанты взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.

Тем временем 22 октября депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что российские оккупанты начали вывозить имущество и документы из Херсона.

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