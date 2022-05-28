Оккупанты пытаются максимально ограничить выезд людей из временно оккупированных районов Херсона

Зеленский убежден, что это однозначно проявление слабости, потому что те, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимал бы.

Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд людей из временно оккупированных районов Херсонской области. Они не дают никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении 28 мая.

"Те, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимал бы. Однозначно это проявление слабости. Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все свое. Все. И это обязательно", — отметил он.

Президент добавил, что это только вопрос времени.

"И каждый день это время, время освобождения, сокращается. Мы для этого делаем все", — подытожил Зеленский.

Напомним, на Херсонщине оккупанты понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки.

Отметим, на юге Украины Вооруженные силы проводят контрнаступательные действия, враг несет существенные потери и отступает на ранее занимаемые рубежи.

"Надо наконец признать Россию государством-террористом" - обращение Владимира Зеленского за 28 мая

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