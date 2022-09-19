Оккупанты пытаются мобилизовать мужчин и обещают "туристические путешествия" пенсионерам — ГУР

Российские оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на территориях Луганской области, которые были оккупированы в 2022 году. В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2 армейского корпуса и подразделения так называемой "народной милиции".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных РФ, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав "народной милиции". Отмечалось, что образование, возраст, физическое и нравственное состояние не имеют никакого значения.

Кроме этого, на собрании обсуждались вопросы получения паспортов РФ и будущего пенсионного обеспечения. Представители оккупационной администрации рассказали о "высоком уровне жизни" пенсионеров РФ. А также, что каждого из них власти обязательно ежегодно "отправляют в туристические путешествия".

Напомним, вместо восстановления разрушенных жилых домов в Госдуме РФ предложили создать фонд арендного жилья на Донбассе, чтобы решить жилищный вопрос на оккупированных территориях.

Потери россиян на 19 сентября: уничтожены почти 55 тысяч рашистских оккупантов

Читайте также: