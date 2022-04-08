Оккупанты пытаются наступать на Запорожье, но несут потери: уничтожены еще 20 захватчиков

Накануне над областным центром была сбита российская ракета.
Армия Российской Федерации пытается совершать наступательные действия в направлении Запорожья.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
По его словам, российские захватчики продолжают усиливать свое присутствие на Пологовском направлении. Впрочем, украинские защитники продолжают избивать врага и наносить ему потери.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Запорожского края ликвидировали 20 оккупантов, один танк, две боевые бронированные машины, два беспилотника и десять автомобилей.
К слову, днем 7 апреля противовоздушная оборона уничтожила российскую крылатую ракету над Запорожьем.
Как сообщалось, российские оккупанты похитили депутата Запорожского областного совета Виктора Дудку. Дудка является депутатом фракции "Слуга народа".
Читайте также: