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Оккупанты пытаются наступать: соучредитель DeepState о ситуации на Купянском направлении

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Оккупанты пытаются наступать: соучредитель DeepState о ситуации на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины / Фото: Associated Press

Тяжелые бои продолжаются также в районе Лимана Первого в лесах.

Российские оккупационные войска пытаются продвинуться на Купянском направлении в районе Синеловки.

Об этом рассказал соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что враг продолжает концентрировать силы по данному направлению.

"Если смотреть от линии Масютовка — Ягодное, на участке Ягодное — Ивановское стабилизировалась ситуация. Бойцы ВСУ имели определенные успехи, видим изменения на карте. В зоне населенных пунктов Первомайское, Масютовка, Лиман Первый враг продолжает давить и пытается продвинуться в район Синьковки", — объяснил Погорелый", — указано в сообщении.

Он добавил, что тяжелые бои продолжаются также в районе Лимана Первого в лесах.

"Враг постоянно сует волнами. Иногда штурмует колоннами, иногда штурмовыми группами, иногда техникой пытается давить. Но масштабных изменений на линии боевого столкновения нет. Силы обороны держат оборону, и есть успешные стабилизационные действия", — резюмировал Погорелый.

Отметим, в Харьковской области из Купянского района, в части которого объявлена принудительная эвакуация, нужно вывезти еще четверых детей, однако семьи начали скрываться.

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Дата публикации
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