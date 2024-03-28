Оккупанты пытаются наступать в районе Бердичев и Часового Яра: детали от ISW

Позиционные бои продолжаются практически по всей линии фронта.
На фоне постоянных позиционных боев русские оккупационные войска частично продвинулись вблизи Авдеевки, в пределах Бердичев и возле Часового Яра Донецкой области. За прошедшие сутки, 27 марта, позиционные бои продолжались практически по всей линии фронта.
Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).
В ISW сообщают, что оккупанты продвинулись к западу от Бахмута. Хотя, отмечают аналитики, 27 марта не было подтверждено изменения линии фронта в этом районе. Позиционные бои продолжались у Веселого, Богдановки, Ивановского, Шумов, Южного и вблизи Клещиевки и Андреевки.
Российский военный блоггер заявил, что подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии (НДС) наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от границы Временного Яра.
В отчете отмечается, что армия РФ недавно продвинулась к западу от Авдеевки во время позиционных боев. Геолокационные кадры за 27 марта показывают, что российские силы недавно продвинулись в пределах Бердичев, к северо-западу от Авдеевки, а также в Орловке — к западу от Авдеевки.
Позиционные бои продолжались в районе Бердичев и Семеновки, у Орловки, Тоненьке, Уманского, а также у Водяного, Невельского и Первомайского.
Как сообщалось, редактор Defense Express Олег Катков рассказал, сможет ли РФ выпустить одновременно 250 воздушных целей по Украине. Рекордное количество запущенных дальнобойных средств поражения от начала полномасштабного вторжения – более 150, то есть оценка в 250 единиц объективно очень сложной для реализации.