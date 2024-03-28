Оккупанты пытаются наступать в районе Бердичев и Часового Яра: детали от ISW

На фоне постоянных позиционных боев русские оккупационные войска частично продвинулись вблизи Авдеевки, в пределах Бердичев и возле Часового Яра Донецкой области. За прошедшие сутки, 27 марта, позиционные бои продолжались практически по всей линии фронта.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW сообщают, что оккупанты продвинулись к западу от Бахмута. Хотя, отмечают аналитики, 27 марта не было подтверждено изменения линии фронта в этом районе. Позиционные бои продолжались у Веселого, Богдановки, Ивановского, Шумов, Южного и вблизи Клещиевки и Андреевки.

Российский военный блоггер заявил, что подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии (НДС) наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от границы Временного Яра.

Карты боев ISW. Ситуация возле Бахмута.

В отчете отмечается, что армия РФ недавно продвинулась к западу от Авдеевки во время позиционных боев. Геолокационные кадры за 27 марта показывают, что российские силы недавно продвинулись в пределах Бердичев, к северо-западу от Авдеевки, а также в Орловке — к западу от Авдеевки.

Позиционные бои продолжались в районе Бердичев и Семеновки, у Орловки, Тоненьке, Уманского, а также у Водяного, Невельского и Первомайского.

Карты боев ISW. Ситуация вблизи Авдеевки.

Как сообщалось, редактор Defense Express Олег Катков рассказал, сможет ли РФ выпустить одновременно 250 воздушных целей по Украине. Рекордное количество запущенных дальнобойных средств поражения от начала полномасштабного вторжения – более 150, то есть оценка в 250 единиц объективно очень сложной для реализации.

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