Оккупанты пытаются наступать возле Роботино в Запорожской области

Российская оккупационная армия пытается наступить в районе Роботино Запорожской области. Кроме того, активность врага наблюдается в Новопавловском направлении.

Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире одного из телеканалов.

"Одна из точек, где его активность, – это Ореховское направление, в районе Роботино. Враг пытается давить с восточного, с южного направления в районе Роботино", – сообщил Музычук.

По его словам, россияне пытаются "найти слабые места в нашей обороне, улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные рубежи" на Новопавловском направлении.

Музычук отмечает, что ситуация на юге Украины остается напряженной – как и на многих других участках.

"Враг пытается также улучшить свое тактическое положение и суживать серую зону на участках, где накапливал свои подразделения, подтягивал резервы", — добавил он.

Как сообщалось, в отчете ISW отмечается, что оккупанты продвигаются в Запорожской области. Произошло это на фоне позиционных боев в этом районе 18 марта.

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