Оккупанты пытаются обойти Изюм и направить войска на Донбасс, но несут потери – ОГА

Оккупанты пытаются обойти Изюм и направить войска на Донбасс, но несут потери – ОГА

Из Барвенкового и Лозовой эвакуируют людей.

В Харьковской области остается сложной ситуация в Изюмском направлении.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Армия русской Федерации пробует обойти Изюм с позиции Вооруженных Сил.

"Концентрировано направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие. Но благодаря нашим Вооруженным Силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно несет большие потери техники и живой силы", — говорится в сообщении главы ОГА.

Сейчас в регионе продолжается эвакуация местных жителей из Барвенкового и Лозовой. По словам Синегубова прогнозируется, что боевые действия могут сместиться на эти населенные пункты.

Кроме того, из Балаклеи уже выехали 15 тыс. человек, а остаются около 50 тыс. Барвенково покинули около 3 тыс., остаются — 1,5 тыс. человек.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли около 50 ударов с артиллерии, минометов, танков и РСЗО. Пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ. К тому же, в Дергачах в результате обстрелов повреждены здания больницы, амбулатории, жилые дома. Пострадавших нет, отметил глава ОГА.

Как сообщалось, ВСУ пресекли попытки оккупантов прорвать их оборону в одном из направлений. В результате к Жириновскому и Кобзону отправились пол сотни оккупантов.

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