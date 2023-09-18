Оккупанты пытаются обратно отбить Клищиевку — военный ВСУ

Россияне не жалели живой силы, пытаясь отстоять Клищиевку. Оккупанты использовали дроны, поэтому ВСУ было тяжело передвигаться. По состоянию на данный момент, военные РФ формируют штурмовые группы, пытаясь отразить утраченные территории.

Об этом "Эспрессо.Запад" рассказал Святослав, воин из Тернопольщины, принимавший участие в боях по освобождению наших территорий в Донецкой области.

"В самой Клищиевке было тяжело передвигаться, потому что там все простреляно. Мы наносили им большее поражение, ведь у нас новейшее вооружение, точнее. Но они тоже создавали достаточное количество неудобств. Сейчас они собирают резервы, пытаются отбить освободившиеся территории, очень сильно контратакуют. Они людей не жалеют, снимают их по другим направлениям, формируют штурмовые группы. Но эти группы не очень долго живут", — говорит Святослав.

Он также добавил, что за время с 2014 года, когда он воюет, не встречал таких сложных условий.

"Раньше было проще, потому что БПЛА не использовали так часто. Мы даже ночью не можем передвигаться, потому что они поднимают беспилотники с тепловизионным видением и простреливают. Очень сложно действовать в таких условиях. Плюс, враги не жалеют снарядов. Бывало, едем по дороге, падают снаряды", думаешь: ага, упали, значит у нас есть несколько минут, чтобы проехать, пока они снова не начали обстрел. Ситуация сложная. Они обстреливают пути подвоза и подхода, используют ночные дроны. Круглосуточно ведется наблюдение., которые тоже атакуют нас на таком расстоянии, на котором трудно поразить их ПЗРК, поэтому даже само передвижение на позицию сложное. В самой Клищиевке ничего и никого нет, только куча кирпича.. Они за те села врезались и не хотели отдавать. Они себе вообразили, что это их Сталинград", — подчеркнул военный.

Поделился Святослав и тем, на что следует обратить внимание и как работает армия России. По его словам, оккупанты подтянули резервы, чтобы держать всю линию.

"Кроме того, за это время они миновали. Они тоже учатся. Взять армию РФ в прошлом году и сейчас – не для сравнения. Хотя у них много пробелов, которые у нас уже закрыты. Может такое быть, что мы снова прорвём фронт и пойдем далее, прямо сейчас очень критическая точка. Они затыкают все свои пробелы "живым мясом", когда оно у них закончится, тогда в один момент фронт может провалиться. Но над этим надо работать. Они успели построить и организовать линию обороны", – отметил Святослав.

Отдельно он добавил, что увольнение Клищиевки и Андреевки стратегически важно. Россияне опрокидывают сюда людей по другим направлениям, и таким образом ослабляют их. Кроме того, уничтожается их живая сила и выводятся из строя боеспособные подразделения. И самое главное – плацдарм, чтобы продвигаться дальше.

Напомним, что после освобождения Андреевки и Клещиевки в Донецкой области для ВСУ открылись возможности для деоккупации Бахмута.

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