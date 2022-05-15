Оккупанты пытаются обстреливать украинских военных на Новопавловском и Запорожском направлениях — Генштаб

Оккупанты пытаются обстреливать украинских военных на Новопавловском и Запорожском направлениях — Генштаб

Российские оккупанты пытались обстреливать украинских военных на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Били из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как стало известно, военные преступники РФ пытались вести контрбатарейную борьбу.

“На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели. На Криворожском и Николаевском направлениях враг обстреливал наши подразделения со ствольной артиллерии и минометов. Продолжает инженерное оборудование занятых позиций”, — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты незаконно присваивают движимое и недвижимое имущество украинцев.

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