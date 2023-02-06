Оккупанты пытаются окружить Бахмут: Зеленский — о заседании Ставки и боеприпасы для артиллерии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о заседании Ставки и подчеркнул, что российские оккупанты пытаются окружить город Бахмут Донецкой области.

Об этом он сказал во время обращения к украинцам 6 февраля.

"Сегодня провел очередное заседание Ставки – много вопросов. Ключевое – наши действия на передовой. На Донетчине и других направлениях. Особое внимание – Бахмуту. Нашей защите, попыткам оккупанта окружить город и сломать там нашу оборону. Противодействуем. И я благодарю каждого воина, который обороняет Украину. Сегодня отмечу бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады. Я благодарю вас, воины, за вашу храбрость и несгибаемость, за устойчивость. Рассмотрели сегодня на Ставке также обеспечение наших воинов боеприпасами. Артиллерия – это один из ключевых факторов. Докладывали, как всегда, главнокомандующий, командующие направлениями. Руководитель разведки доложил об актуальных планах оккупанта", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас происходит ключевой момент в войне России против Украины. Агрессор проводит мобилизацию и просит помощи у своих союзников.

Также военный эксперт Олег Жданов частично согласился, что промедление с выводом украинских войск из Бахмута может походить на ситуацию в Северодонецке и Лисичанске летом 2022 года.

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