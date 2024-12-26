Оккупанты пытаются окружить ВСУ на Харьковщине: детали от военных

Армия Российской Федерации пытается пересечь реку Волча, чтобы продвинуться в Купянск в Харьковской области.

Об этом заявил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГНСУ "Гарт" Александр Даниленко в эфире "КИЕВ24".

Военный отмечает, что россияне хотят взять Купянск, чтобы зайти с тыла и оцепить группировку украинских Вооруженных сил. Вместе с тем, говорит Даниленко, ситуация на Харьковском направлении сложная, но контролируемая.

"Все штурмовые действия, происходящие в Волчанске и окрестностях, направлены, чтобы пересечь реку Волча. Этого им позволить нельзя. Во-первых, это создаст предпосылки для создания так называемой буферной зоны. Также (оккупанты — Ред.) хотят создать предпосылки для продвижение на Купянск — зайти с тыла и окружить нашу группировку войск, которая защищает Купянск. Мы противодействуем этим попыткам", — заявил Даниленко.

Военный добавил, что украинские Силы обороны отражают попытки российских оккупантов продвинуться на Харьковском направлении.

Напомним, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, как украинским бойцам удается сдерживать линию фронта.

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