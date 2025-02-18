Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Донецкой области: военный рассказал детали

Оккупационные войска пытаются окружить бойцов Сил обороны Украины, которые находятся в "мешке" вблизи Дачного и Улаклы в Донецкой области.

Об этом сообщил старший офицер отделения коммуникации 37 ОБРМП Денис Бобков в эфире "КИЕВ24".

"Враг пытается окружить находящиеся в этом "мешке" подразделения. Конечно руководство и бригады, и оперативно-тактической группировки "Угледар" вносит коррективы, принимаются решения для устранения врага из вышеупомянутых населенных пунктов. Пока нам это удается. Враг не закрепился там какими-то массовыми группами. Поэтому

По его словам, захватчикам не удается закрепиться массовыми группами на этих позициях на юге Донбасса. Именно поэтому шанс его выбить из этих населенных пунктов достаточно высок, объясняет Денис Бобков.

На этом участке фронта захватчики используют бронированную технику вместе с пехотными группами, добавляет он.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что армия РФ продвинулась дальше в Донецкой области возле Улаклов, Бурлацкого и Андреевки.

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