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Оккупанты пытаются организовать логистику: ситуация на Черниговском и Броварском направлениях

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2021
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Оккупанты пытаются организовать логистику: ситуация на Черниговском и Броварском направлениях

На Броварском направлении оккупанты минируют местность и гражданские объекты.

Российские оккупанты пытаются блокировать Чернигов и организовать логистическое обеспечение своих войск.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 23 марта.

"На Северщине, из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение своих подразделений. На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, проходят местность и гражданские объекты", — сообщили в Генштабе.

Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка. Большая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка.

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