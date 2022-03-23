Оккупанты пытаются организовать логистику: ситуация на Черниговском и Броварском направлениях

На Броварском направлении оккупанты минируют местность и гражданские объекты.
Российские оккупанты пытаются блокировать Чернигов и организовать логистическое обеспечение своих войск.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 23 марта.
"На Северщине, из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение своих подразделений. На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, проходят местность и гражданские объекты", — сообщили в Генштабе.
Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка. Большая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка.
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