Оккупанты пытаются отвести подразделения от Харькова — Генштаб

В Генштабе рассказали о ситуации на Слобожанском направлении.
На Слобожанском направлении главные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода собственных подразделений от города Харькова.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 13 мая.
Враг также сосредоточен на недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм.
"Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Тернова", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в течение 79-х суток полномасштабной войны на Славянском направлении россияне основные усилия сосредотачивали на наступлении в районе Богородичного.
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