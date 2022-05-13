Оккупанты пытаются отвести подразделения от Харькова — Генштаб

В Генштабе рассказали о ситуации на Слобожанском направлении.

На Слобожанском направлении главные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода собственных подразделений от города Харькова.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 13 мая.

Враг также сосредоточен на недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм.

"Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Тернова", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение 79-х суток полномасштабной войны на Славянском направлении россияне основные усилия сосредотачивали на наступлении в районе Богородичного.

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