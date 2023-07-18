Оккупанты пытаются перехватить инициативу на одном из направлений - ВСУ

Российские войска пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении, украинские войска сдерживают их.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый на брифинге.

Череватый отметил, что это направление является лидером по количеству артобстрелов. По его словам, за прошедшие сутки россияне 536 раз били разными типами и калибрами артиллерии. Также на этом направлении произошло восемь боевых столкновений и 10 авианалетов.

"Наши военные уничтожили 34 захватчика и ранили еще 115. Они также подбили российский танк Т-72, боевую машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку "Пион", две пушки, беспилотник, три склада боеприпасов и семь авто, которые подвозили боеприпасы", — он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Во вторник, 18 июля, спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень сообщил, что ВСУ ведут тяжелые бои за Старомайорское, что в Донецкой области, имеют преимущество. Он добавил, что Мелитопольское и Бердянское направления Силы обороны закрепляется на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, мероприятия по разминированию местности и меры контрбатарейной борьбы.

Относительно ситуации в Бахмуте, украинские войска пытаются продвигаться в районе города. Чтобы минимизировать потери, они используют специальную тактику. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Череватого, у Бахмута Силы обороны атакуют на северном и южном флангах.

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