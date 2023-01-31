Оккупанты пытаются перекрыть трассу на Бахмут, по которой идет обеспечение ВСУ: Череватый о боевых столкновениях

Бахмут – все еще одно из главных направлений удара противника.

Пока российским оккупантам не удалось перекрыть обеспечение ВСУ по трассе на Бахмут.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, украинские бойцы не дали врагу захватить трассу, по которой идет обеспечение наших военных в Бахмуте.

"Пока это им не удается. Делается все, чтобы они как раз не смогли перекрыть движение нашим подразделениям. В Бахмут доставляются все необходимые боеприпасы, снаряжение, еда, амуниция", – сказал он.

Бахмут остается одним из главных направлений удара оккупантов. Как отметил Череватый, россияне 197 раз наносили удары ствольно-реактивной артиллерией по позициям ВСУ. Также произошло 42 боевых столкновения.

"Враг мощно потерял за эти сутки в личном составе: 277 врагов убиты, 258 получили ранения разной степени. Боевые действия происходили в районе Спорного, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Клещиевки", — сообщил Череватый.

Добавим, что ВСУ ломают планы армии России, остановив наступление кафиров на нескольких направлениях. Однако сейчас ведутся напряженные бои на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, Марьинки, Угледара, у Кременной.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину. Глава Кремля Путин собирает группировку до 200 тыс. войск для опрокидывания в наступление в феврале или весной 2023 года. Под угрозой может оказаться Киев.

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