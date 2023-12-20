Оккупанты пытаются перерезать "дорогу жизни" к Авдеевке — военный

Российские оккупанты хотят перерезать "дорогу жизни", ведущую к Авдеевке на Донетчине.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный первого отряда центра спецназначения "Омега".

"Враг предпринимает попытки штурмов с флангов города, для возможности отделить логистический коридор, так называемую "дорогу жизни", — рассказал он.

Силы обороны получают все необходимое именно посредством этой дороги, отметил военный. Однако пока дорога полностью подконтрольна ВСУ и Силам обороны.

Военный также добавил, что по состоянию на данный момент в ВСУ нет проблем со снабжением и обеспечением БК в этом направлении.

Напомним, оккупанты изменили тактику и снизили интенсивность наступления на Авдеевку – эксперт назвал причины.

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