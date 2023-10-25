"Оккупанты пытаются подходить к железной дороге": Барабаш о ситуации на Авдеевском направлении

Российские военные продолжают атаковать Авдеевское направление. Оккупанты пытаются давить в направлении Бердичей, к трассе.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Как отмечается, российские оккупанты не контролируют авдеевский террикон - это серая зона, в которую заходят как украинские, так и вражеские ДРГ. Закрепиться на этой территории невозможно. Когда туда заходят военные РФ, по ним из артиллерии и других средств работают ВСУ.

"Есть сам террикон, а возле него несколько небольших. Это маленький террикон. Он многослойный, не обычный классический террикон. На одном из маленьких слоев, условно рядом с большим терриконом, россияне поставили флаги и сделали из этого какой-то цирк", – пояснил он.

Он также добавил, что оккупанты пытаются продолжать атаковать Авдеевское направление. Российские войска давят в направлении Бердичей, в сторону трассы, однако железная дорога не дает им этого сделать. Если бы авдеевский террикон был под контролем оккупантов, то заехать в город было бы невозможно.

Россияне пытаются подойти к железной дороге, которая находится под серьезным огневым контролем ВСУ. Украинские защитники не разрешают врагу этого сделать.

“Сейчас железная дорога не имеет никакого смысла с точки зрения логистики, потому что она не используется. Оккупанты пытаются подходить к железной дороге, штурмовать, но огневой контроль с нашей стороны там очень серьезный”, – подчеркнул Виталий Барабаш.

Напомним, что Шойгу показали вроде бы на фронте в Украине.

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