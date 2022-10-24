Оккупанты пытаются построить линию обороны между Луганской и Белгородской областями: делают это с ошибками и напоказ

Российские оккупанты возводят линию обороны, которая еще называется "линия Вагнера" между Луганской и Белгородской областями.

Россияне пытаются выстроить линию обороны между Луганской и Белгородской областями. Однако делают это с ошибками и напоказ.

Об этом в эфире канала "FreeДом" сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

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По его словам, россияне пытаются построить линию обороны для создания информационного подтекста.

"Они возводят эту линию обороны, но абсолютно не учитывают элементарных инженерных требований. К примеру, эти пирамидки должны быть установлены в шахматном порядке. Это базовое знание. Это забавно, но имеет информационный подтекст — они создают ее якобы для "защиты" "ЛНР". А вот в отношении Белгородской области — намек на то, что ВСУ якобы намерены вторгнуться”, — подчеркнул Александр Коваленко.

Также он добавил, что оккупанты самостоятельно будут прорывать эти линии обороны, чтобы впоследствии рассказывать, как они отражали атаки.

Напомним, что НАБУ объявило в розыск экс-председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

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