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Оккупанты пытаются построить линию обороны между Луганской и Белгородской областями: делают это с ошибками и напоказ

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Оккупанты пытаются построить линию обороны между Луганской и Белгородской областями: делают это с ошибками и напоказ

Фото: Скриншот

Российские оккупанты возводят линию обороны, которая еще называется "линия Вагнера" между Луганской и Белгородской областями.

Россияне пытаются выстроить линию обороны между Луганской и Белгородской областями. Однако делают это с ошибками и напоказ.

Об этом в эфире канала "FreeДом" сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, россияне пытаются построить линию обороны для создания информационного подтекста.

"Они возводят эту линию обороны, но абсолютно не учитывают элементарных инженерных требований. К примеру, эти пирамидки должны быть установлены в шахматном порядке. Это базовое знание. Это забавно, но имеет информационный подтекст — они создают ее якобы для "защиты" "ЛНР". А вот в отношении Белгородской области — намек на то, что ВСУ якобы намерены вторгнуться”, — подчеркнул Александр Коваленко.

Также он добавил, что оккупанты самостоятельно будут прорывать эти линии обороны, чтобы впоследствии рассказывать, как они отражали атаки.

Напомним, что НАБУ объявило в розыск экс-председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

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