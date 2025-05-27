Оккупанты пытаются продавить фронт под Покровском и стягивают резервы: детали

Украинские военные / © 47 Бригада "Маґура"

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Армия РФ активно подтягивает резервы к Покровску, пытаясь продвинуться вперед, несмотря на значительные потери.

Об этом сообщил пресс-офицер 14-й бригады НГУ «Червона калина» Максим Бакулин в эфире КИЕВ24.

«Армия РФ сейчас стянула очень большие резервы сюда, под Покровск, для того, чтобы пытаться продавать линию фронта, оправдать те потери, которые она уже понесла, и, соответственно, они работают сейчас на истощение. То есть, круглосуточные штурмы малыми пехотными группами, иногда при поддержке тяжелой техники, двухколесного транспорта и артиллерии», — отметил военный.

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Кроме того, они обстреливают прифронтовые города КАБами, и пытается уничтожить украинские позиции.

«И также у них есть дроны, которые постоянно находятся в воздухе, которые наблюдают и которые патрулируют важнейшие наши логистические дороги, чем хотят перекрыть возможность подвоза боеприпасов, замены нашего личного состава», — отметил Бакулин.

Украинские защитники в ответ активно используют артиллерию и собственные беспилотники, нанося врагу значительные потери. Однако россияне, несмотря на потери, продолжают бросать в бой новые силы, пытаясь истощить оборону.

«И фактически сейчас мы занимаемся тем, что пытаемся их подвинуть, соответственно также нашей артиллерией, останавливать штурмы дронами и тем самым нанося большие потери врагу, от чего он свирепствует и пытается делать еще больше и больше штурмов», — добавил военный.

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Напомним, беспилотник «Птиц Мадьяра» поразил танк РФ в глубоком тылу.