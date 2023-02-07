Оккупанты пытаются "продавить" украинскую оборону на двух восточных направлениях — Сухопутные войска

Войска России пытаются "продавить" украинскую оборону на Лиманском и Бахмутском направлениях, но несут большие потери.

Об этом Сухопутные войска ВСУ сообщают в Facebook.

Отмечается, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский во время рабочей поездки в подразделения, которые держат оборону в самых тяжелых направлениях, пообщался с командирами подразделений, ознакомился с оперативной ситуацией, особенностями действий вражеских войск на определенных направлениях и дал рекомендации по улучшению оперативной ситуации, чтобы нанести врагу как можно большие потери.

"На подступах к Бахмуту наши военные проявляют особую выдержку и профессионализм, сковывающий действия противника и приносящий огромные потери для российских оккупантов в человеческой силе. Благодаря профессиональным действиям наших защитников российские захватчики не могут прорвать оборону крепости Бахмут. Украинские защитники демонстрируют абсолютную преданность и отвагу для защиты украинских граждан", – говорится в сообщении.

Сырский также наградил защитников за мужество, храбрость и смекалку в проявлении во время упорных боев с российским агрессором на востоке.

Напомним, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, что оккупантам нужен не сам город Лиман, что в Донецкой области, захватчики хотят оттеснить украинские войска, забрать их с левого берега Оскольского водохранилища.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на этой неделе российские военные бросили все силы, чтобы прорвать оборону украинских защитников и оцепить Бахмут. Также они развернули мощное наступление на Лиманском направлении.

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