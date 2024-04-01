Оккупанты пытаются продвигаться на Авдеевском направлении: какая цель врага

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Авдеевском направлении. Военные РФ преследуют цель закрепиться.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Россияне создают попытки продвижения на Авдеевском направлении. Сейчас враг проявляет активность в малых группах, из 4-5 человек. Задача оккупантов — добраться до какой-то точки, будь то подвал или любое другое помещение, и там закрепиться. Такую задачу им ставит командование РФ. Так они хотят продвинуться и достичь каких-либо целей", — сообщил Цехоцкий.

Он также добавил, что ВСУ постоянно выявляют попытки оккупантов продвинуться и уничтожают их.

"Недавно в районе Первомайского шла вражеская группа. Двоих мы уже задвухсотили, за другими пока охотимся. Ситуация напряженная повсюду. Ведь враг сейчас деморализует общество, устраивая постоянные обстрелы населенных пунктов. Также постоянно прилетает С-300. По нашим позициям враг бьет УАБами. Россияне надеются, что это нас как-то деморализует и мы отступим. Но ничего такого не происходит. ВСУ знают свою задачу. Мы укрепляем рубежи обороны, днем и ночью эта работа проводится. Также мы создаем различные "сюрпризы" для врага, в том числе и дистанционное минирование", — подчеркнул Сергей Цехоцкий.

Напомним, что российская армия разрушила практически всю коммунальную и частную энергетическую инфраструктуру Харькова.

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