Оккупанты пытаются продвигаться на Лиман и Купянск: сможет ли РФ снова захватить эти города

Российские оккупанты более полутора месяцев пытаются совершить прорыв в районе Кременной на Луганщине. Но они имеют лишь небольшой тактический успех.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает FREEДОМ.

"Фактически с начала февраля 2023 года начались атаки, активные наступательные действия российских войск к западу от Кременной. Это одно направление. Еще одно направление, где они ведут наступательные действия, — это на Купянск Харьковской области, пробуют проходить украинские позиции. Продвижение войск РФ за это время (на Кременском направлении, — ред.) составляет около 3-4 км. Это тактические действия и потому, что украинские силы порой фактически занимали другие подготовленные оборонные позиции", — отметил Мусиенко.

По его словам, россияне перебросили на эти направления достаточно серьезные силы. В частности, используют не только устаревшие танки Т-62, но и новые — Т-90, а также артиллерию.

"Видно, что пытаются продвинуться и цель на этом направлении — продвигаться на Лиман. Плюс есть еще ответвление в Соледаре. Там другая группировка российских войск, в частности "вагнеровцев" — их цель попытаться через Северск соединиться со своей группировкой, ведущей наступательные действия к западу от Кременной. Но эти попытки были блокированы", — пояснил эксперт.

Мусиенко уверен, что шансов совершить прорыв и выйти на Лиман у оккупантов очень мало.

Он отметил, что уже более 1,5 месяца продолжаются активные наступательные действия оккупантов в направлении Кременной. Но прорыва как такового не произошло. Есть лишь небольшой тактический успех, не имеющий особого значения с точки зрения стратегических и оперативных продвижений. Поэтому эксперт считает, что россиянам не удастся выйти на Лиман, захватить город и попытаться продвигаться в Славянск с северо-востока.

Ранее сообщалось, что в Лимане задержали должностную должность "Укрпочты", которая пошла на сотрудничество с оккупантами.

Напомним, что в Харьковской области продолжается обязательная эвакуация Купянского района.

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