Оккупанты пытаются прорвать оборону Киева, Чернигова, Харькова — но безуспешно: как прошли сутки на фронтах (ночная сводка)

Захватчики продолжают формировать резервы на территории России.
В течение 10 марта оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
О результатах пятнадцатых суток войны с Россией говорится в ночной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 00:00 11 марта.
Россияне терпят значительные потери личного состава. Темпы наступления противника снижаются. Именно поэтому противник продолжает формировать резерв на территории России.
Полесское направление
Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.
Северское направление
Противник остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова. Генштаб ВСУ не исключает дальнейшего перемещения оккупантов в направлении Броваров с востока.
Харьковское направление
Захватчики продолжают попытки блокировки Харькова с севера, но безуспешно. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов.
Юг и Донбасс
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредоточивают усилия на захвате Мариуполя и Северодонецка.
На Южнобузском направлении оккупанты пытались закрепиться на достигнутых рубежах, захватить Николаев и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог.
Однако они были остановлены, деморализованы и понесли значительные потери.
Черное море
В Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия заставили корабли оккупантов вернуться в военно-морские базы и пункты базирования.
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