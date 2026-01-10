Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Купянска: детали

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

В районе Купянска Харьковской области русские оккупационные войска усилили давление на восточном берегу реки Оскол. Враг пытается вытеснить оттуда Силы обороны Украины, однако значительных успехов не имеет.

Об этом в эфире телеканала «Мы — Украина» сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, в окрестностях самого Купянская река Оскол не играет решающей роли, ведь украинские военные находятся на обоих берегах и в самом городе.

Реклама

В то же время к северу от Купянска ситуация иная. Там река становится фактором боевых действий, поскольку российские подразделения активно опрокидывают силы и пытаются переправляться через Оскол, пользуясь льдом.

«К сожалению, иногда им это удается», — отметил представитель Группировки объединенных сил.

Он добавил, что украинские защитники контролируют ситуацию.

Напомним, темпы продвижения российских оккупационных войск в Украине существенно снизились и составляют около 7 квадратных километров в сутки. По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, враг вынужден накапливать резервы, ведь скорость потерь превышает темпы пополнения, несмотря на мобилизацию более 400 тысяч контрактников.

Реклама

Особенно значительные потери россияне понесли на Запорожском направлении, где ВСУ уничтожили около 10 тысяч окупантов, а ситуация в Гуляйполе остается «серой» зоной, вопреки заявлениям Кремля о контроле над городом.