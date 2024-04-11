Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении — офицер

Оккупанты практически каждый день пытаются пробить украинскую оборону в том или ином месте.

Российские оккупанты не оставляют попыток протиснуть украинскую оборону на Авдеевском направлении. Военные РФ ежедневно пытаются проводить наступательные действия.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, оккупанты практически каждый день пытаются пробить украинскую оборону в том или ином месте. Цель россиян – зайти на наши позиции.

"Например, вчера, 10 апреля, большое количество пехоты противника массово пошло на Первомайское, даже сумела в окрестностях этого населенного пункта зацепить свой триколор и раскричать на весь мир, что уже их Первомайское. Вчера было очень много публикаций и информации по этому поводу. Командир нашей бригады очень оперативно отреагировал — и триколор отправился за русским кораблем. В Первомайском — украинский флаг", — отметил офицер 59-й ОМБр.

Он также добавил, что 11 апреля четыре российских БМП и пехота попытались пойти в наступление в населенный пункт Красногоровка. После того, как украинские военные уничтожили первое БМП – три других сразу убежали.

"Постоянно происходят артиллерийские обстрелы, работают FPV-дроны, дроны-камикадзе и прочее. Враг непрерывно проводит разведку, все небо усеяно разведывательными дронами противника. Мы оказываем противодействие, активно совершенствуем наши станции РЕБ. РЭБ, которые устанавливают и на автомобильную технику, и на тяжелую бронетехнику, препятствуя работе наших FPV. На самом деле ситуация очень сложная, но под контролем. Максимально делаем все, чтобы закрепиться на позициях и не дать врагу выполнить задание", – резюмировал Сергей Цехоцкий.

Напомним, что на Авдеевском направлении "поджарили" БМП с оккупантами.

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