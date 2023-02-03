Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе: появилась новая карта боевых действий

Силы обороны Украины успешно отражают атаки врага и на Донетчине, и на Луганщине.
Российские оккупанты на Донбассе дальше пытаются прорвать оборону ВСУ, однако украинские войска не сдают своих позиций.
Об этом свидетельствуют данные карты боевых действий по состоянию на 3 февраля, опубликованной Минобороны Великобритании.
Самыми активными боевые действия являются на Донетчине и Луганщине. Российские захватчики несут там большие потери, но продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях: на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.
ВСУ успешно отбивают атаки врага и в Донецкой области, и в Луганской области.
Что касается других участков фронта, то там особых изменений нет. Российские войска дальше обстреливают мирные населенные пункты.
В то же время, украинские защитники накрывают огнем тыловые позиции противника и места скопления российских войск.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 3, 2023
Мапа ниже является результирующей обороной Intelligence update on situation in Ukraine – 3 February 2023.
Получить от более чем в Великобритании государственный ответ: https://t.co/WtiQjG6ZrO
#StandWithUkraine pic.twitter.com/2vCUKlhC5l
Напомним, в конце января спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов предупредил, что февраль и март станут очень активным периодом на фронте.
Позже директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что следующие полгода войны будут "критическими": на фронте будут проходить ключевые события и этот период станет решающим.
Ранее военно-политическое руководство Украины информировало о подготовке Россией нового масштабного наступления в конце зимы-весной. По оценкам экспертов американского Института изучения войны, это наступление может преждевременно завершиться в апреле в сезон весенних дождей, прежде чем враг достигнет существенного оперативного влияния.
Читайте также: