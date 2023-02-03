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Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе: появилась новая карта боевых действий

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1878
Время на прочтение
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Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе: появилась новая карта боевых действий

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины успешно отражают атаки врага и на Донетчине, и на Луганщине.

Российские оккупанты на Донбассе дальше пытаются прорвать оборону ВСУ, однако украинские войска не сдают своих позиций.

Об этом свидетельствуют данные карты боевых действий по состоянию на 3 февраля, опубликованной Минобороны Великобритании.

Самыми активными боевые действия являются на Донетчине и Луганщине. Российские захватчики несут там большие потери, но продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях: на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

ВСУ успешно отбивают атаки врага и в Донецкой области, и в Луганской области.

Что касается других участков фронта, то там особых изменений нет. Российские войска дальше обстреливают мирные населенные пункты.

В то же время, украинские защитники накрывают огнем тыловые позиции противника и места скопления российских войск.

Напомним, в конце января спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов предупредил, что февраль и март станут очень активным периодом на фронте.

Позже директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что следующие полгода войны будут "критическими": на фронте будут проходить ключевые события и этот период станет решающим.

Ранее военно-политическое руководство Украины информировало о подготовке Россией нового масштабного наступления в конце зимы-весной. По оценкам экспертов американского Института изучения войны, это наступление может преждевременно завершиться в апреле в сезон весенних дождей, прежде чем враг достигнет существенного оперативного влияния.

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Дата публикации
Просмотры
1878
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