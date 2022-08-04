Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении, продолжаются бои — Генштаб

По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бои между ВСУ и российской армией возле Гусаровки продолжаются.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 4 августа.

"На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжье, Борщевая, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасьовка. Пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.ua рассказал, что несмотря на увеличение военного присутствия армии России на поле боя, солдаты страны-агрессора терпят неудачу.

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