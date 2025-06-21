Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении

ВСУ

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Ситуация на Покровском направлении остается наиболее сложной, где российские войска не только ведут активные боевые действия, но и продолжают стягивать силы для дальнейших атак.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» в Telegram.

В течение суток противник пытался использовать численное преимущество, чтобы прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Коптево, Разино, Елизаветовка и Малиновка. В одном из направлений — на Новооленовку и Новоторецкое — враг бросил в бой три боевые бронированные машины. Благодаря точной работе украинских подразделений техника была повреждена и уничтожена.

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Также вражеские атаки зафиксированы вблизи Удачного, Орехового и Алексеевки. Противник активно накапливает личный состав и технику, готовясь к новым наступательным действиям. Наши защитники проводят мероприятия, направленные на недопущение ухудшения тактического положения на этом участке фронта.

На других направлениях ситуация следующая

Южно-Слобожанское направление: враг атаковал наши позиции в районах Волчанска и Зеленого, однако понес потери и отступил.

Купянское направление: противник штурмовал позиции ВСУ неподалеку Каменки, Двуречанского и Степной Новоселки, но безуспешно.

Лиманское направление: украинские войска отбили атаки возле Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Карповки.

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Северское направление: боевые действия в районе Григорьевки, атаки врага были остановлены.

Краматорское и Торецкое направления: враг осуществлял атаки вблизи Ступочек, Предтеченого, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки, Яблоновки и в самом Торецке. ВСУ удержали позиции.

Новопавловское направление: россияне сосредотачивают усилия на наступлении в районах Свободного Поля, Богатыря, Комара, Шевченкового и Запорожья. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается использовать численное преимущество для развития наступления.

В целом Силы обороны Украины продолжают вести бои против превосходящих сил врага, нанося ему потери и сдерживая его наступательные действия.

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В течение суток российские войска атаковали в районах Русиного Яра, Полтавки, Коптевого, Разирного, Елизаветовки и Малиновки. Отдельно отмечается попытка продвижения в направлении Новооленовки и Новоторецкого с применением трех бронированных боевых машин — они были уничтожены огнем украинских подразделений. Также зафиксированы вражеские штурмы вблизи Удачного, Орехового и Алексеевки.

Враг не только пытается давить по фронту, но и продолжает накапливать живую силу и технику для новых атак на этом направлении. Защитники Украины принимают все необходимые меры, чтобы удержать позиции и не допустить ухудшения тактической ситуации.

На других участках фронта, в частности в районах Волчанска, Каменки, Лимана, Торецка и Новопавловки, продолжаются бои различной интенсивности, однако основное давление остается именно на Покровском направлении.

Напомним, ранее мы писали о том, что за последнее время Покровское направление стало значительно активнее. Враг подтягивает личный состав, технику, средства РЭБ, артиллерию.

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