Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ по одному из направлений: последние новости фронта от Генштаба

На Новопавловском направлении российские кафиры пытаются прорвать оборону украинских военных сил.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также читайте Российская армия сбросила авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске (фото) "В целом враг нанес 8 ракетных и 114 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

Обстрел Украины россиянами

Под артиллерийским огнем было более 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. В частности: Обуховка, Амбарное, Купянск, Петропавловка Харьковской области; Кривошиевка и Белогоровка Луганской области; Дружба, Торецк, Терны, Ямполевка, Федоровка, Часов Яр, Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное, Александрополь, Новопокровское, Новоселовка Первая, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка и Роботино Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Григоровка и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Временного Яра Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботы, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 пункта управления отметили в Генштабе.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

Напомним, Россия ночью 12 марта массированно атаковала Украину. Сколько дронов сбила ПВО — читайте ЗДЕСЬ.

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