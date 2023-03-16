Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: появилась новая карта боевых действий

Тяжелее всего сейчас – на Бахмутском направлении.

Российские оккупанты атакуют позиции украинских военных сразу по нескольким направлениям на востоке, однако ВСУ продолжают держать оборону.

Об этом свидетельствуют данные на новой карте боевых действий в Украине 16 марта, опубликованной британским Минобороны.

Согласно изложенным данным, самые ожесточенные боевые действия продолжаются на востоке Украины. Самым сложным участком на фронте остается Бахмутское направление.

Российские захватчики также пытаются прорвать украинскую оборону возле Угледара, Марьинки и Авдеевки.

Боевые действия ведутся и в Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. В то же время, на этих направлениях не фиксируется существенного продвижения врага.

Оккупанты не прекращают обстреливать мирные населенные пункты вдоль всей линии фронта.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже является результирующей обороной Intelligence update on situation in Ukraine – 16 March 2023.



Расположились от UK government's response: https://t.co/Ek3rdNz6QN



#StandWithUkraine pic.twitter.com/ez8b36XksG — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 16 марта, 2023

Напомним, по данным британской разведки, в районе Угледара в течение последней недели приостановилось наступление российских войск благодаря новой технике боя, которую применяют Силы обороны Украины.

Что касается Бахмута, то, чтобы его сохранить, украинским войскам нужно развить наступление на других участках фронта. Однако это зависит от погоды, боекомплектов и резервов. Такую оценку дам полковник СБУ, нардеп Роман Костенко.

По последним данным от ВСУ, они продолжают держать оборону Бахмута, нанося врагу существенные потери. Благодаря этой обороне другие украинские защитники могут проходить обучение и готовиться к контрнаступлению.

Россия сходит с ума из-за неудач на фронте и переходит к террору

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