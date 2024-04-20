Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области — сводкаА Генштаба

Армия РФ совершила ряд атак и пытается прорвать оборону ВСУ в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 20 апреля.

Всего враг нанес 29 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов. Данные по этой террористической атаке уточняются.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Волфине Сумской области; Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Ямполевка, Торское, Спорное, Дружба, Ивановское, Часов Яр, Дружковка, Нью-Йорк, Юрьевка, Новопокровское, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области и Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Ямполевка, Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Новобахмутовка Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Напомним, аналитики Deep State обновили карту и сообщают, что враг продвинулся южнее Георгиевки и в окрестностях Очеретиного. Продолжаются бои южнее Первомайского.

Читайте также: