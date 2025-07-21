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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области: что известно

Армия РФ не жалеет ни усилий, ни утрат личного состава и техники на пути к своим целям.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Армия РФ.

Армия РФ. / © Associated Press

Российская оккупационная армия пытается прорвать оборону ВСУ в Донецкой области. Захватчики стремятся создать плацдарм для наступления, но успеха не имеют.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает FREEДOM.

По его словам, военные РФ активно пытаются давить на Новопавловском направлении в сторону административной границы с Днепропетровской областью. оккупанты не жалеют усилий и потерь.

"На Покровском направлении российские военные пытаются отойти на север и создать плацдарм для наступления, возможно, на Покровск, а с другой - дальше на Константиновку. Им это не удается. Поэтому на этих двух направлениях ситуация стабильно напряжена", - подчеркнул представитель ВСУ.

Напомним, по информации аналитиков ISW, украинские Вооруженные силы недавно имели успех на Покровском направлении. Зафиксировано продвижение возле поселка, недалеко от самого Покровска.

Как сообщал военный эксперт Дмитрий Жмайло, оккупанты хотят подойти к Мирнограду и пытаются сделать окружение в этом районе. Ключевыми воротами и битвой на Донетчине, которая, скорее всего, будет разворачиваться по дороге к цели, является населенный пункт Гришино.

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