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Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в одной из областей

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в одной из областей

Российские военные / Фото: Associated Press

Относительно ситуации в Опитном, там идет плановая боевая работа, рассказали в ВСУ.

Российские захватчики пытаются прорвать оборону украинской армии в Донецкой области. В частности, возле Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки. Все попытки – безуспешны.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил в эфире телемарафона.

Относительно ситуации в Опитном, частично уволили ВСУ, там продолжается плановая боевая работа. Ситуация динамична, постоянно меняется.

"Там продолжается плановая боевая работа, тактическая ситуация меняется все время, и уже о конкретных успехах мы сообщим одно время", — сказал он.

По его словам, украинские военные продолжают вести наступление на юге, имеют успех.

"Наши воины имели успех южнее и юго-восточнее Роботиного, продвинулись там от 300 до 500 метров на разных участках", — добавил Штупун.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему освобожение Опитного очень важное для Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:   "Бульдоги" едут на фронт! ВСУ уже знают, как расширить их использование.

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Дата публикации
Просмотры
553
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