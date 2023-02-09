Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле Кременной, количество атак возросло — Гайдай

Российские оккупанты изо всех сил пытаются прорвать оборону украинских защитников в Луганской области. Вблизи города Кременная захватчики увеличили интенсивность обстрелов позиций ВСУ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Существенно увеличилось количество атак и обстрелов в последнее время. Именно на Кременском направлении они пытаются развивать успех, продавливать оборону наших защитников. Но на сегодняшний день там они существенного успеха не имеют. Силы обороны удерживают свои позиции", — сказал Сергей Гайдай.

Глава ОВА отметил, что россияне и дальше продолжают уничтожать село за селом на Луганщине, а что касается попаданий ВСУ в места расположения оккупантов, то, по его словам, местные жители признают, что украинские защитники бьют настолько метко, что даже тем мирным жителям, проживающих неподалеку от таких объектов, ничего не угрожает.

Ранее аналитики Института войны сообщили, что оккупанты пошли в наступление на Луганщине. Геолокационные кадры подтвердили достижение россиян в районе Двухлетнего к северо-западу от Сватово.

Накануне украинская разведка определила три возможных направления нового наступления российских войск: Донбасс, Луганщина и Запорожье. В то же время, как ожидается, в Херсонской и Крыму оккупанты будут находиться в обороне.

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