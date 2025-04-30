Оккупанты пытаются прорваться на Днепропетровщину: детали от Сырского

Война России против Украины / © ТСН.ua

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В последние дни россияне делали громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники. Впрочем, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как добавил руководитель СНБО Андрей Коваленко, сейчас наращивание наблюдается в разных направлениях.

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Отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливается врагом, он упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области.

"С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит насмерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах. В связи с указанной ситуацией посвятил день работе в наших бригадах, которые держат оборону именно на этом направлении, с целью решения проблемных вопросов и оказания помощи командирам частей в организации боевых действий".

Принято решение о дополнительном обеспечении боеприпасами, дронами, средствами РЭБ и резервами. Особый акцент сделан на беспилотных ударных системах.

"Несмотря на постоянное давление и попытки прорыва, враг постоянно терпит потери и отходит назад. Огненное поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника. Спасибо нашим воинам за эффективность и профессионализм", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики оккупировали населенный пункт Сухая Балка на Донетчине.