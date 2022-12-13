Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты пытаются прорваться на Донбассе: появилась новая карта боевых действий

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1865
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты пытаются прорваться на Донбассе: появилась новая карта боевых действий

Фото: Getty Images

ВСУ наносят врагу контрудары и атакуют его тылы.

Самые ожесточенные бои по состоянию на 13 декабря продолжаются на Донбассе, где российские оккупанты пытаются прорваться сразу на нескольких направлениях.

Об этом свидетельствуют данные новой карты боевых действий, опубликованной Минобороны Великобритании.

Информация от британской разведки свидетельствует, что российские захватчики дальше атакуют позиции украинских защитников в районе Сватового и Кременной в Луганской области, а также в районе Бахмута Донецкой области.

Самая сложная ситуация фиксируется именно в Бахмуте.

В то же время ВСУ отвечают противнику контрударами, а также атакуют тыловые позиции врага. Так, под эти атаки попадают скопления российских войск и пути снабжения.

Напомним, российская ДРГ в Донецкой области попыталась прорвать линию обороны ВСУ, но попала в засаду пограничников. Украинские бойцы нанесли врагу урон и заставили его отступить.

СтатКом ВСУ также сообщил, что в районе Бахмута украинские военные ликвидировали большую группу оккупантов и зафиксировали этот момент на видео.

Как сообщил представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый, захватчики изменили тактический подход к атакам в районе Бахмута: используют десантно-штурмовые подразделения вместо ротно-батальонных тактических групп.

Что касается Луганщины, то, по словам Череватого, враг пытается иногда контратаковать в районе Белогоровки и других населенных пунктов. Однако ВСУ дают ответ, нанося противнику потери. Он также отметил, что высокоточные системы типа MLRS, HIMARS, использующиеся украинским войском, являются ночным ужасом для оккупантов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1865
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация