Оккупанты пытаются прорваться на Донбассе: появилась новая карта боевых действий

Самые ожесточенные бои по состоянию на 13 декабря продолжаются на Донбассе, где российские оккупанты пытаются прорваться сразу на нескольких направлениях.

Об этом свидетельствуют данные новой карты боевых действий, опубликованной Минобороны Великобритании.

Информация от британской разведки свидетельствует, что российские захватчики дальше атакуют позиции украинских защитников в районе Сватового и Кременной в Луганской области, а также в районе Бахмута Донецкой области.

Самая сложная ситуация фиксируется именно в Бахмуте.

В то же время ВСУ отвечают противнику контрударами, а также атакуют тыловые позиции врага. Так, под эти атаки попадают скопления российских войск и пути снабжения.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine – 13 December 2022



Расположились от UK government's response: https://t.co/1wQ83S6FV9



#StandWithUkraine pic.twitter.com/zZlFT9fSOj — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 13, 2022

Напомним, российская ДРГ в Донецкой области попыталась прорвать линию обороны ВСУ, но попала в засаду пограничников. Украинские бойцы нанесли врагу урон и заставили его отступить.

СтатКом ВСУ также сообщил, что в районе Бахмута украинские военные ликвидировали большую группу оккупантов и зафиксировали этот момент на видео.

Как сообщил представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый, захватчики изменили тактический подход к атакам в районе Бахмута: используют десантно-штурмовые подразделения вместо ротно-батальонных тактических групп.

Что касается Луганщины, то, по словам Череватого, враг пытается иногда контратаковать в районе Белогоровки и других населенных пунктов. Однако ВСУ дают ответ, нанося противнику потери. Он также отметил, что высокоточные системы типа MLRS, HIMARS, использующиеся украинским войском, являются ночным ужасом для оккупантов.

Читайте также: