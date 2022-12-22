Оккупанты пытаются прорваться на трех участках на Донбассе: появилась новая карта боевых действий

Российская армия дальше пытается прорвать оборону украинских войск на востоке, а ВСУ наносят оккупантам контрудары.

Об этом свидетельствуют данные новой карты боевых действий в Украине на 22 декабря от Минобороны Великобритании.

Как уточнили в британской разведке, захватчики предпринимают попытки прорыва на трех участках на Луганщине и Донетчине. Речь идет о районах Сватового, Кременной и Бахмута. Однако вражеские войска не имеют успехов.

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В то же время Силы обороны Украины оттесняют российскую армию на Луганском направлении и наносят контрудары в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои на окраинах Бахмута.

В то же время ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях продолжают наносить точные удары по российским транспортным узлам и накоплениям войск противника.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 22 December 2022.



Расположились от UK government's response: https://t.co/RLP8BVQOYa



#StandWithUkraine pic.twitter.com/YNEzbOhwhq — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 22, 2022

Напомним, Бахмут уже не первую неделю остается самым горячим участком на линии фронта, где россияне пытаются прорвать украинскую оборону. Однако аналитики американского Института изучения войны оценивают, что темпы продвижения оккупантов в районе Бахмута не выросли за предыдущие недели.

Российские войска в Бахмуте пытаются использовать тактику "огневого вала", выжигая территорию артиллерией и уничтожая целые кварталы. Об этом рассказал капитан ВСУ Алексей Семенов.

Заметим, как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ готовятся к активным наступательным действиям на востоке, и этому способствует погода.

Гайдай также информировал 20 декабря, что украинским войскам осталось несколько километров до Кременной. Однако продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

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