Оккупанты пытаются прорваться на Угледарском направлении: эксперт — об "успехах" врага

Попытки российских оккупантов продвинуться вперед на Угледарском направлении, в частности возле Павловки, потерпели сокрушительное поражение.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью "Радио НВ".

По его словам, после понесенных потерь оккупанты пытаются взять в оперативное окружение подразделения ВСУ, которые сосредоточены в районе Угледара.

"А происходящее мы уже увидели. По сути, многочисленные потери среди личного состава, причем элитных подразделений вооруженных сил РФ", – говорит эксперт.

По его мнению, такие потери свидетельствуют, что оккупационные подразделения из мобилизованных из ОРДЛО и России не способны прорвать линию обороны ВСУ.

"И бросают как штурмовые отряды, как я уже говорил, подразделения морской пехоты. То есть это свидетельствует о дезорганизации управления вооруженными силами РФ. Невозможность выполнения даже задач на тактическом уровне, не говоря уже об оперативно-стратегическом", — подытожил Снегирев.

Колоссальные потери РФ возле Павловки

Недавно российские военные блоггеры опубликовали письмо военных РФ губернатору Приморья Олегу Кожемяко, в котором утверждается, что российское военное руководство "бросило" 155 бригаду морской пехоты РФ в "непонятное наступление" под Павловкой Донецкой области.

По их данным, подразделение понесло потери около 300 убитыми, ранеными и пропавшими без вести и потеряло половину техники, все в течение четырех дней.

Губернатор Олег Кожемяко в ответ предсказуемо соврал, что потери "далеко не такие".

Минобороны РФ назвало потерю 300 солдат под Павловкой "эффективным наступлением". Пропагандиста Сладкова, рассказавшего об этой истории, в РФ уже "окрестили" украинским шпионом, а информацию о потерях "вбросом украинских спецслужб".

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась сообщил, что украинские военные разбили 75% личного состава этой бригады.

Сегодня стало известно, что в Донецк направлена группа следственного комитета РФ. Они будут заниматься расследованием значительных потерь этой 155-й отдельной бригады морпехов.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эту историю, отметил, что губернатору Приморского края все же придется объяснить, почему не все военные вернулись домой из Украины.