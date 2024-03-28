Оккупанты пытаются прорваться в еще один населенный пункт возле Авдеевки: 3 ОШБр о ситуации

Российская оккупационная армия пытается прорваться к Семеновке, расположенной к западу от Авдеевки Донецкой области. Пока им это не удается.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин.

По его словам, россияне могут проводить замену на новые подразделения. Впрочем, даже несмотря на это, Силам обороны удалось заставить врага потерять наступательный потенциал.

"Эта возможность — использовать собственные ресурсы, наличие собственных ресурсов, личного состава и техники создает условия, при которых врагу удается до сих пор воплощать попытки и попытки продвижения вперед. В основном — в районе населенного пункта Семеновка", — сказал Жорин.

Военный также рассказал, что оккупационные войска понесли большие потери в Орловке. Этот населенный пункт дался врагу "ценой нескольких подразделений".

"Сейчас у них, очевидно, сконцентрировано внимание в районе населенного пункта Семеновка. Они пытаются туда ворваться, пытаются где-то нащупать слабое место в нашей обороне. Однако к настоящему времени успеха они не имеют. Также они и не забывают каждый день пробовать штурмовать Бердичи", — заметил Максим Жорин.

Напомним, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов заявил, что ВСУ заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении. оккупанты пытаются давить в направлении Бердичев. Впрочем, сейчас линия фронта более или менее стабильна.

Аналитики ISW в своем отчете сообщили, что оккупанты пытаются наступать в районе Бердичев и Временного Яра. Также армия РФ недавно продвинулась западнее Авдеевки во время позиционных боев.

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