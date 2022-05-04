Оккупанты пытаются прорваться в Мариуполе на "Азовсталь": ВСУ их отбивают

Российские оккупанты производят обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.
Как отмечается, цель оккупантов — сковывание действий подразделений сил обороны.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
“Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе “Азовстали” в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха у них нет”, — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что на Донецком направлении враг сосредоточил усилия на семи населенных пунктах.
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