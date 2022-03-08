Оккупанты пытаются прорваться в направлении Днепра и Запорожья - ВСУ

Оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой области.
Российская армия пытается наступать в направлениях на Днепр и Запорожье, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.
Об этом 8 марта сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что прорваться пытаются до семи БТГр 1, 2 АК и 150 мсд 8-й российской армии.
Также оккупанты сделали неудачную попытку наступления в районе Троицкого Луганской области.
Напомним, что российская армия продолжает наступательную операцию, но темп продвижения оккупационных войск значительно замедлился. Оккупанты деморализованы, поэтому чаще нарушают нормы международного права.
Читайте также: