Оккупанты пытаются прорваться в направлении Днепра и Запорожья - ВСУ

Оккупанты пытаются прорваться в направлении Днепра и Запорожья - ВСУ

Оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой области.

Российская армия пытается наступать в направлениях на Днепр и Запорожье, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

Об этом 8 марта сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что прорваться пытаются до семи БТГр 1, 2 АК и 150 мсд 8-й российской армии.

Также оккупанты сделали неудачную попытку наступления в районе Троицкого Луганской области.

Напомним, что российская армия продолжает наступательную операцию, но темп продвижения оккупационных войск значительно замедлился. Оккупанты деморализованы, поэтому чаще нарушают нормы международного права.

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