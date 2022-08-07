Оккупанты пытаются прорваться в районах Красногоровки, Авдеевки, Песков и Марьинки: боевые действия продолжаются

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.

На Донбассе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также наносят авиаудары.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 7 августа.

Славянское направление

Зафиксированы обстрелы возле Довгенького, Большой Камышевахи, Сулиговки, Родного, Богородичного и Краснополья.

Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Однако украинские военные подавили эту попытку и отвергли врага назад.

Вблизи Богородичного и Долины вражеская разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением.

Краматорское направление

Россияне проводили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Григорьевки, Райгородка, Звановки. Захватчики нанесли авиаудар недалеко от Спирного.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.

Бахмутское направление

Зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Константиновки, Яковлевки, Покровского, Вершины, Кодемы и Бахмутского. Россияне задействовали авиацию у Бахмута, Соледара и Зайцево.

Разведывательная группа врага пыталась определить систему обороны украинских войск недалеко от Белогоровки. Группа обнаружена и обезврежена.

Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.

Авдеевское направление

Захватчики проводили обстрелы из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Красногоровка и Нью-Йорк. Авиаудары зафиксированы у Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Красногоровки, Авдеевки, Песков и Марьинки. Боевые действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что 7 августа Россия массово обстреляла Донецкую область. Погибли четыре человека, много раненых (фото).

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