Оккупанты пытаются проводить ротацию: какая ситуация в Киевской области 23 марта

Оккупанты пытаются проводить ротацию: какая ситуация в Киевской области 23 марта

Враг продолжает неудачные попытки форсирования реки Ирпень.

За прошедшие сутки зафиксировано более 20 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевской области.

Об этом 23 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Самые большие разрушения в результате обстрелов:

в Бучанском районе — Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады

в Броварском — Великодимерская громада

в Вышгородском районах — Дымерская, Иванковская громады

в Фастовском районе – с. Ясногородка

Также отмечается, что ВСУ и Силы обороны наносят удары по группировкам войск врага.

"Мы смогли улучшить позиции в Ирпене, Макарове и с. Мощун. Укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонные сооружения. Идет борьба с диверсантами", — отмечают в ОГА.

В то же время сообщается, что оккупанты продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры. Обстреливают жилые кварталы, уничтожают исторические памятники архитектуры, школы, больницы и производства. Вражеские группировки пытаются производить ротацию и доукомплектацию состава.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 23 марта от рук россиян погиб 121 ребенок.

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