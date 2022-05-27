Оккупанты пытаются ремонтировать железную дорогу в Харьковской области, чтобы улучшить логистику – Генштаб

В Генеральном штабе ВС Украины сообщили, что происходит на фронте в течении 93 дня полномасштабной войны России против Украины.

Так, в течение суток на Слобожанском направлении россияне не предпринимали активных наступательных действий.

Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских подразделений в направлении государственной границы.

Впрочем, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, разрушать гражданскую инфраструктуру и дистанционно минировать вероятные маршруты выдвижения подразделений украинских войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 27 мая.

"С целью улучшения логистического обеспечения войск враг пытается восстановить поврежденную железную дорогу. В частности, на временно занятых территориях Харьковской области, оккупанты привлекают подразделения 29 отдельной железнодорожной бригады из Смоленска со специальной техникой и оборудованием для ремонта железнодорожной инфраструктуры", — сообщили в Генштабе.

Напомним, Зеленский поговорил с премьер-министром Италии о разблокировании украинских портов.

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