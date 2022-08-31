Оккупанты пытаются штурмовать Авдеевку и Пески: жизнь местных превратилась в квест по выживанию

Россияне во что бы то ни стало стремятся захватить Авдеевку, поэтому круглосуточно расстреливает город зажигательными кассетными боеприпасами, из ствольной и реактивной артиллерии и танков.

Пехотные, стрелковые бои в Авдеевке идут прямо за окраиной. Уцелевших сооружений не осталось, а местных жителей становится меньше суток, но большинство удается убедить и вывезти из города в более безопасные районы, говорится в ТСН.

Российские мины, снаряды и время от времени авиационные ракеты летят и разрушают все без разбора. В мгновение ока, после каждого попадания, в щепки превращается — движимое имущество и капитальные, недвижимые сооружения. Существование местных превратилось в сплошной квест по выживанию. Люди по привычке идут на закупки местного рынка, хотя от него почти ничего не осталось. Сюда прилетели вражеские зажигательные боеприпасы, так что сгорело все, но даже после этого, оккупанты не прекращали расстреливать это место.

В последний раз, говорят местные полицейские, рашисты били сюда накануне вечером.

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Стреляли, как и во время первой разрушительной атаки, реактивными термическими боеприпасами. Российские "Грады" напомнили о себе и сегодня. В этот раз российские реактивные снаряды разорвались по окраине, на ближайшем поле. «Окрестности тоже очень сильно обстреливаются. И сам город. Ну, примерно за сутки, где-то обстреляли 30», — говорит полицейский.

"Пески, шахта "Бытовка", это иногда нам кажется, что именно там сейчас идут определенные бои, потому что активизируется ситуация", — говорит волонтер гуманитарного штаба г. Авдеевка Алексей Савкевич.

Там, между временно захваченным Донецком и Авдеевкой, сейчас идет почти непрерывная война на истощение. Уже несколько раз, только в течение августа, решители пытались штурмовать город. «Был штурм, нас насыпали, где-то дня три. Чувствовалось, что сейчас что-то идет и насыпают и по позициям и по городу! Была угроза прорыва и тогда многие выехали из города», — добавляет волонтер.

Сейчас, говорит Алексей, записываются на эвакуацию, не более полудесятка человек в день. И после каждого нового мощного вражеского удара артиллерии желающие поехать появляются. Но в городе до сих пор остаются несколько тысяч человек, некоторые с маленькими детьми.

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